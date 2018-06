Rijnmond Staat Stil met Carla van Leerdam

Carla van Leerdam(58) is vrachtwagenchauffeur. Een vrouw in een stoere mannenwereld. Maar mannen met kleine hartjes.

Dat bleek toen Carla borstkanker kreeg. De truckers steunden haar massaal. Toen ze thuis zat, kreeg ze elke dag wel een collega aan de lijn. "Ik hield mij vaste ritme aan, half vijf op en dan wist ik: om half zeven belt er wel iemand. Ik kreeg pakketjes, kaarten, bloemen. Het is net een familie."

De tijd die zij thuis zat, viel haar zwaar. Niet alleen door de ziekte, maar ook doordat zij niet 'on the road' kon zijn. "Dit is mijn wereld. Ik heb een huis in Schiedam, maar doordeweeks slaap ik eigenlijk altijd in mijn vrachtwagen, ergens in de Botlek."

Kale collega's

De humor van de truckers sleepte haar er ook doorheen. "Door de chemo was ik mijn haar kwijtgeraakt. Dan kwamen de kale jongens van transport naast me staan, dan ging het petje af en zeiden ze 'Carla, welkom bij de club'. We maakten er een geintje van."

Inmiddels is zij "schoon" verklaard en rijdt weer. Vier dagen per week, want vrijdag is zij wel moe. Haar vrachtwagen is te herkennen aan de bezemsteel en stickers van haar bijnaam: Eucalypta, de heks uit Paulus de Boskabouter. "In de transportwereld heet ik al heel lang zo. Ik vind het leuk. Ik kan ook best snauwerig zijn, hoor!"

De actie "Maak Kanker Kansloos" steunt zij van harte. "Ik ben bij de Roparun betrokken geweest, dan realiseer je je niet dat je ooit zelf in de Daniel den Hoekkliniek komt te liggen. In het oude gebouw was ik altijd de weg kwijt en moest je naar zo'n nare, donkere kelder. Ik heb foto's gezien van de nieuwe bestralingsruimte en dat ziet er een stuk beter uit. Al hoop ik er nooit meer te komen natuurlijk."