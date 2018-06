Rotterdam Airport krijgt ombudsman

Onafhankelijk, integer, zakelijk, maar ook kwesties durven doorbreken. Zie daar een paar eigenschappen die de nog te benoemen ombudsman voor Rotterdam The Hague Airport moet hebben.

De ombudsman wordt in het leven geroepen om omwonenden bij te staan als zij klachten hebben over de luchthaven.

Ewald van Vliet, oud-burgemeester van Lansingerland, sprak de afgelopen maanden met veel partijen die betrokken zijn bij het vliegveld. Aan de hand van die gesprekken maakte hij een profiel voor de nieuwe functie.

Thema's voor de ombudsman zijn economisch belang, duurzaamheid, leefbaarheid (onder andere parkeeroverlast in de omgeving) en gezondheid (bijvoorbeeld geluidsoverlast en ultrafijnstof).

Eerlijke verhaal



Dat er behoefte is aan een onafhankelijk persoon tussen enerzijds het vliegveld en de gebruikers en anderzijds de gemeenten en de inwoners is ook Van Vliet duidelijk geworden. Vraagstukken bleven liggen, omdat niemand zich geroepen voelde iets op te pakken.

Van Vliet pleit vooral voor het eerlijke verhaal. Hij noemt als voorbeeld het onderwerp nachtvluchten, waarvoor omwonenden naar de rechter gingen.

"Daar gaat het in eerste instantie om een getal, maar later blijkt dat om de geluidsruimte gaat. Die onduidelijkheid is onnodig. Wees concreet."

Drie jaar



Van Vliet hoopt dat alle betrokkenen inzien dat het succes van de ombudsman ook afhankelijk is van hun manier van opstellen.

De nieuwe ombudsman begint per 1 januari 2019 en heeft vooralsnog een aanstelling voor drie jaar.