VIDEO: Ontspoorde tram dwars over Bergweg in Rotterdam-Noord Foto: @POL_Groeneweg

Door een ontspoorde tram is de Bergweg in Rotterdam-Noord vrijdagavond uren afgesloten geweest voor verkeer. Een wisselfout is vermoedelijk de oorzaak geweest.

Tram 4 schoot uit de rails toen de bestuurder op de Bergweg de bocht naar de Noordsingel wilde nemen. De tram schoot de andere kant op en stond dwars over de weg. Een wijkagent meldde op Twitter dat een kapotte wissel mogelijk de oorzaak is geweest.

Mensen die met tram 4 naar Marconiplein willen kunnen wel lijn 4 nemen, maar moeten rekening houden met vijftien minuten vertraging. Ook rijdt de tram voorlopig niet langs de haltes Van den Hoonaard, Eudokiaplein, Noordsingel en Heer Bokelweg.