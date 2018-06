Brouwersdam en Noordtunnel dicht vanwege werkzaamheden

De Brouwersdam in de N57 is komend weekend helemaal dicht voor auto's. De dam tussen Scharendijke en Ouddorp is van vrijdagavond 20:00 uur tot zondag 08:00 uur dicht.

Rijkswaterstaat gaat de weg opnieuw asfalteren. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd, omdat zij moeten omrijden via de N59, N215, N256 en A58 of over de N59 en de N215.

Ook de Noordtunnel in de A15 is komende dagen in beide richtingen tijdelijk dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De toeritten bij Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam zijn eveneens afgesloten.

Automobilisten die richting Gorinchem willen, kunnen vanaf vrijdagavond 21:00 uur tot zaterdag 01:00 uur niet door de tunnel. Verkeer dat de andere kant op moet richting Rotterdam, moet omrijden vanaf zaterdag 01:00 uur tot 05:00 uur.

Rijkswaterstaat leidt het verkeer om via de N915 over de Brug over de Noord.