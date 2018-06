Rapport: Open Venster is nieuw fiasco voor Rotterdams college

Het Rotterdamse college krijgt er in een onderzoeksrapport over basisschool Het Open Venster flink van langs. Onder meer afdelingen die niet goed samenwerkten, gebrekkige besluitvorming en bedrijven die niet de juiste ervaring in huis hadden, zorgden ervoor dat het bouwproject spaak liep en de gemeente achterblijft met miljoenenschade.

Het Open Venster is een basisschool in Rotterdam-Lombardijen en al jaren een hoofdpijndossier. In 2007 werd besloten dat de school in een nieuw houten gebouw zou komen.

De bouw startte in 2013, maar werd drie jaar later stilgelegd na meerdere tegenvallers en bouwfouten. In februari werd besloten dat de houten ombouw die er nu staat niet wordt afgebouwd, omdat het te duur is. Er komt een nieuw ontwerp en het huidige schoolgebouw wordt voor 400 duizend euro opgeknapt.

Kritiek



Onafhankelijk onderzoeksbureau Policy Research Corporation (PRC) kwam vrijdag met een een rapport waarin vooral kritiek wordt geleverd op oud-wethouders Hugo de Jonge en Ronald Schneider.

De Jonge had in de voorbereidende fase meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Schneider was daarentegen juist tijdens de bouw te veel op afstand, zo valt te lezen in het rapport.

Onderzoekers concluderen onder meer dat er van begin af aan geen toezicht was op het project en dat de communicatie tussen afdelingen slecht verliep. De verantwoordelijke wethouders werden daardoor niet goed geïnformeerd over de voortgang van het project.

Daarbij komt dat de aannemer die de opdracht gegund werd niet genoeg ervaring had met zulke grote projecten als Het Open Venster. Het bedrijf heeft in het verleden kleine projecten gedaan, maar werd desondanks toch aangenomen omdat ze de klus het goedkoopste konden klaren, zeggen de onderzoekers.

Uit het rapport blijkt dat de basisschool in Lombardijen de gemeente voorlopig 11,3 miljoen euro heeft gekost. In totaal is tot nu toe meer dan 14 miljoen euro uitgegeven, maar daarvan kan bijna 3 miljoen nog worden gebruikt voor de herbouw van de school.

Het college schrijft vrijdag in een brief dat ze zich herkent in veel conclusies van PRC. Wel noemt het bestuur het onterecht dat de onderzoekers concluderen dat het de goedkoopste aannemer heeft gekozen.

De conclusies uit het rapport worden binnenkort besproken met de Rotterdamse gemeenteraad. Na de zomer komt het college met maatregelen om te voorkomen dat het opnieuw fout kan gaan bij grote projecten.

Tweede falende project



Het Open Venster is het tweede grote project waarover het college op zijn falie krijgt. In februari kwam een vernietigende rapport uit over de Hoekse Lijn

Daarin stond dat oud-wethouder Pex Langenberg maandenlang niet ingreep toen duidelijk werd dat de voormalige treinverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland niet op tijd zou zijn omgebouwd naar een metrolijn.

Bovendien had de projectorganisatie de voorbereidingen niet op orde en was er eveneens gebrek aan regie en coördinatie.

Gevolg van de problemen is een grote vertraging en een kostenoverschrijding van 90 miljoen euro. Langenberg legde na het uitkomen van het rapport zijn functie neer.