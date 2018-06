Twee Belgen opgepakt na ongeluk met vijf auto's op A16

De politie heeft vrijdagavond twee mannen uit België aangehouden na een ongeluk op de A16 richting Rotterdam. Het gaat om de bestuurder en een passagier van de auto die het ongeluk zouden hebben veroorzaakt waarbij vijf auto's betrokken waren.

De passagier is opgepakt omdat hij de arrestatie van de bestuurder belemmerde, zo laat een woordvoerder weten. Het ongeluk gebeurde rond 21:00 uur vlak voor de Drechttunnel.

Vijf auto's botsten op elkaar, maar het is niet duidelijk hoe het ongeluk is ontstaan. Volgens getuigen die de politie sprak, reed de auto te hard.

In de auto zaten in totaal vier mannen uit België. Agenten hebben de auto in beslag genomen voor nader onderzoek.

Bij het ongeluk raakten twee mensen lichtgewond. Zij zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Verkeer dat vaststond voor de Drechttunnel mag weer doorrijden. De A16 richting Rotterdam blijft voorlopig nog dicht. Verkeer dat richting Rotterdam gaat kan het beste de N3 nemen richting Papendrecht, meldt Rijkswaterstaat.