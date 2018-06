Deel dit artikel:











Geen vuurwerkverbod: bespottelijk dat er voor zoveel geld de lucht in gaat 'Bespottelijk dat er voor zoveel geld de lucht in gaat'

Het vuurwerkverbod dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb met drie andere burgemeesters bepleitte, is vrijdag officieel afgeketst in de Tweede Kamer. Dat betekent dat vuurwerk komende jaarwisseling nog steeds mag, maar daar is niet iedereen blij mee.

RTV Rijnmond deed een rondvraag en een aantal Rotterdammers vindt de beslissing jammer. "Ik vind het jammer, omdat ik het levensgevaarlijk vind en daarnaast is het bespottelijk dat er voor zoveel geld de lucht in gaat", zegt een voorbijganger op Rotterdam Centraal. Haar vriendin heeft dezelfde mening: "Een kind uit mijn klas dat alleen stond te kijken, kreeg een vuurpijltje in zijn oog en dat oog is voor altijd blind. Zulke dingen kunnen we heel makkelijk voorkomen met een vuurwerkverbod." Een andere voorbijganger pleit voor een vaste plek in iedere stad of dorp waar mensen van het vuurwerk kunnen genieten. Burgemeesters en politie zijn teleurgesteld over de beslissing van minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven. Ook de politie pleit al langer voor een verbod op vuurwerk. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van "een ernstige bedreiging" voor agenten, andere hulpverleners en het publiek. Verder willen onder meer oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars een vuurpijl- en knalvuurwerkverbod. Maandag liet Aboutaleb op Radio Rijnmond al weten niet op te geven. Hij gaat verder in overleg met de burgemeesters van Den Haag, Amsterdam en Utrecht.