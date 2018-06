De Wannebiezz maken winnende tune voor Bram Ladage's patatlied

Bram Ladage heeft vanaf vrijdag een nieuwe gepimpte versie van zijn bekende patatliedje 'Wat knort mijn mage'. De tekst is hetzelfde gebleven, maar de muziek van De Wannebiezz is duidelijk anders.

In de nieuwe tune herken je het oude liedje direct terug, maar je hoort ook een mondharmonica, een gitaar, een piano en een flink Rotterdams accent. "De tune is zo sterk, dat mot je gewoon in zijn waarde laten, want dat is ijzersterk", zegt Rocco di Cabrio van de Wannebiezz over de keuze om het liedje niet volledig om te gooien en de oude tekst en melodie te bewaren.

De Wannebiezz zijn ook nog eens sympathieke winnaars: ze hebben ervoor gekozen de prijs - een geldcheque ter waarde van 1000 euro te besteden bij een muziekwinkel - weg te geven aan de 14-jarige Floris die op de tweede plek belandde. "Hij is jong en mot nog beginnen."

De patatboer schreef in april een wedstrijd uit voor een nieuwe melodie voor het liedje. Luister de radioreportage hierboven terug om de nieuwe tune van De Wannebiezz en die van Floris te beluisteren.

Op watknortmijnremix.nl zijn ook de andere inzendingen te beluisteren.