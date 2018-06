EMC ontdekt onbekend gen in onderzoek naar Parksinson en dementie

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een tot nog toe onbekend Parkinsons-gen ontdekt: LRP10. De resultaten van het onderzoek staan sinds vrijdag in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift.

De onderzoekers begrijpen door de ontdekking meer van het ontstaan van de ziekte. Het gen speelt ook een rol in een bepaalde vorm van dementie (Lewy Body dementie).

Er is nog heel weinig bekend over de normale functie van het gen. Voor beide ziektes zijn er alleen nog maar medicijnen die de symptomen onderdrukken. De onderzoekers hopen dat met hun ontdekking in de toekomst behandeling of misschien wel genezing mogelijk wordt.