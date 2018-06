Reconstructie: Rotterdam formatie zonder Leefbaar, hoe is het zover gekomen?

Met de aanstelling van formateur Jan Anthonie Bruijn gaat de formatie van een nieuw Rotterdams college elf weken na de verkiezingen eindelijk beginnen. Zonder Leefbaar Rotterdam, maar met zes andere partijen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Een reconstructie.

11 zetels

De euforie was groot op de verkiezingsavond toen Leefbaar met 11 zetels dubbel zo groot bleek te zijn als de tweede partij, de VVD. “Zonder ons zijn er misschien wel zeven partijen nodig”, zei Leefbaarstrateeg Ronald Buijt in de Burgerzaal van het stadhuis. Lijsttrekker Joost Eerdmans wist dat hij het initiatief in de formatie zou krijgen en verklapte tegen RTV Rijnmond dat hij al wel een naam voor een verkenner had. Die zou hij de volgende dag bespreken met zijn collega-lijsttrekkers.

De volgende ochtend kwamen de dertien toekomstige fractievoorzitters bij elkaar, op de koffie bij burgemeester Aboutaleb. “Jos van der Vegt moet de verkenner worden”, zei Eerdmans. De oud-directeur van Ahoy leek een redelijke kandidaat, ondernemer en geen uitgesproken Leefbaarkandidaat. Maar toch gingen de andere partijen niet zomaar akkoord. Er moest een tweede verkenner komen.

Derk Loorbach, professor aan de Erasmus Universiteit, zou naast Van der Vegt worden aangesteld, een idee van SP’er Leo de Kleijn. Een dag later stemde iedereen in en kunnen de verkenners aan de slag.

Impasse

Maar al snel lopen ze tegen problemen aan. Leefbaar vindt de VVD aan zijn kant, maar verder wil niemand van de partijen met vijf zetels met de partij van Eerdmans samenwerken. Voor D66 staat de alliantie tussen Leefbaar en Forum voor Democratie in de weg. Die moet eerst van tafel, voordat fractievoorzitter Said Kasmi met Eerdmans aan tafel wil.

Na drie weken van moeizame gesprekken doet Eerdmans in één weekend twee belangrijke toezeggingen . Hij komt in een nieuw college niet terug als wethouder en Thierry Baudet (Fvd) belooft de alliantie te verbreken als Leefbaar in een college komt.

Maar eigenlijk komen die concessies te laat. Van der Vegt en Loorbach hebben op dat moment al besloten om het initiatief van de formatie te geven aan de tweede partij, de VVD in combinatie met GroenLinks. De twee verkenners erkennen op 17 april in hun eindrapport dat ze geen voorkeurscoalitie hebben gevonden, wel een rijtje aan veelgenoemde coalities.

Informateurs

VVD en GroenLinks benoemen twee dagen later oud-Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) tot informateurs . Zij begeleiden het schrijven van plannen voor de stad. Aan de hand daarvan moet alsnog een voorkeurscoalitie worden gevonden.

Een maand later, op 17 mei, presenteren Duisenberg en Rosenmöller hun eerste plannen . Een uitgebreide duurzaamheidsagenda van 40 miljoen, er moeten 4.500 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd en een Leer- Werkakkoord moet zorgen voor nieuwe banen. Die plannen dragen niet bepaald een ‘Leefbaarstempel’.

Toch gaat de fractie van Leefbaar akkoord, maar er moeten aanpassingen komen op integratie en veiligheid, zegt Eerdmans.

Coalitie met Leefbaar

In de daaropvolgende dagen proberen de informateurs de combinatie Leefbaar, VVD, D66 en GroenLinks aan tafel te krijgen. Dit mislukt op 28 mei definitief, omdat zowel GroenLinks als de PvdA weigeren met twee rechtse partijen in zee te gaan. En D66 wil niet zonder een van de linkse partijen in een rechts college. Daarmee is de impasse compleet.

De volgende dag op 29 mei doen de informateurs een ultieme poging om alsnog een coalitie met Leefbaar Rotterdam mogelijk te maken. Ze vragen of GroenLinks en PvdA een college met Leefbaar en de VVD zien zitten. Twee rechtse en twee linkse partijen dus, maar uiteindelijk zegt de PvdA na beraad met het uitgebreide onderhandelingsteam ‘nee’ tegen deze variant, omdat ze partner D66 niet willen loslaten. Daarom komt ook deze combinatie niet aan tafel en is duidelijk dat een nieuwe coalitie met Leefbaar Rotterdam onmogelijk is geworden.

Oproep informateurs

Diezelfde avond besluiten overwegend linkse partijen voor de volgende ochtend een presidium aan te vragen, met daarbij informateurs Duisenberg en Rosenmöller. Die doen een dringend beroep op de partijen om nu echt te gaan bewegen: “Doe dit in het belang van de stad”, zei Rosenmöller.

In de dagen daarna wordt er stevig ingepraat op de VVD om alsnog aan tafel te gaan met de ‘middenvariant’ van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Op zaterdag 2 juni worden de plannen hierover gemaakt, dan blijkt ook dat de CU-SGP een eigen wethouder wil en niet als gedoger deelneemt aan een coalitie.

De volgende dag zitten de lijsttrekkers in het Novotel bij elkaar en wordt de formatiepoging beklonken. Tien wethouders moeten zitting nemen in een te vormen college.

De VVD gaat met tegenzin akkoord . “Om een einde te maken aan de impasse in de Rotterdamse coalitievorming en een geheel linkse coalitie te voorkomen”, zegt fractievoorzitter Vincent Karremans. Als concessie krijgen de liberalen een ‘uitfasering’ van de milieuzone, waar de VVD fel tegenstander van is. Ook krijgt de VVD een extra stem in het college van B&W, de twee VVD-wethouders mogen dus drie stemmen uitbrengen.