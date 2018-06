Deel dit artikel:











Brand in flatgebouw Dordrecht snel geblust De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Een flatgebouw van veertien verdiepingen aan de Octant in de Dordtse wijk Sterrenburg is zaterdagmorgen deels ontruimd vanwege brand. Vijftig personen zijn opgevangen in het Van der Valk Hotel vlakbij.

De bewoners zijn met een bus naar het hotel gebracht. Rookontwikkeling

De brand was ontstaan in een elektrakast aan de buitenkant van het pand. Door de brand was er rookontwikkeling op twee etages van de flat. De eerste meldingen van de brand kwamen net na 07:00 uur binnen. Rond 08:00 uur meldde de brandweer dat de brand was geblust.