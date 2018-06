Bunkers bezoeken langs de kust

Een kijkje nemen in de bunkers langs de kust van onder meer Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Oostvoorne en bij Ouddorp: deze zaterdag kan het tijdens Bunkerdag.

Langs de hele kust van Zeeland tot de Waddeneilanden kunnen bunkers uit de Tweede Wereldoorlog worden bezocht . Deze zaterdag zijn de bunkers toegankelijk van 10:00 tot 17:00 uur.

Ouddorp

Bunkercomplex De Punt in Ouddorp was een complex van de oostzijde van Stellendam tot aan de westzijde, de punt. Op de Punt is ook een zwaar infanteriesteunpunt gebouwd. De kanonnen bestreken de ingang van de Grevelingen tussen Goeree en Schouwen. Het bunkercomplex bestaat nu uit vijftien bunkers die je kunt bezoeken.

Hellevoetsluis

In de geschutsbunker van Hellevoetsluis was een verrijdbaar kanon geplaatst waarmee parallel aan de kustlijn gevuurd kon worden. De bunker heeft een aangebouwde mitrailleuropstelling (Tobruk) en is vrijwel volledig origineel. De betonweg waarover het kanon vanuit de bunker naar een open 360° bedding kon worden gereden is nog aanwezig.

Rockanje

Dit bunkercomplex in Rockanje bevindt zich op privé-terrein en is alleen tijdens deze bunkerdag toegankelijk. Er staat onder meer een commandobunker met zestien vertrekken en een observatiekoepel. Centraal ligt de hospitaalbunker, een van de twee die nu nog bestaan.

Hoek van Holland

De Zeetoren van Hoek van Holland is rond 1941 gebouwd door de Duitse bezetter. Met de radar op het dak speurden de Duitsers de Noordzee af tot zo’n twintig kilometer op vijandelijke activiteiten. De toren is nu een klimatologisch centrum van het KNMI en er is een escaperoom gevestigd. In Hoek van Holland kun je ook de wapenbunker ‘Bremen’ en fort Aan Den Hoek bezoeken en het 450 meter lange ondergrondse gangenstelsel dat diverse bunkers aan elkaar verbond.

Oostvoorne

In Oostvoorne kun je een kijkje nemen in bunker 424 die een Seeburgtisch herbergt: een glasplaat waarop alle relevante gegevens van bijvoorbeeld vijandelijke bommenwerpers werden geprojecteerd. In 1942 werd er een grotere en veiligere bunker gebouwd: de Biberbunker. Deze en ook de Küverbunker zijn te bezoeken.

Dordrecht

In Dordrecht gaat voor het eerst dit jaar de P. Kazemat open, ondanks dat deze nog opgeknapt en ingericht wordt. De kazemat is een Nederlandse bunker, gebouwd in 1940, vlak voor het uitbreken van de oorlog. Deze bunker werd vaak gebruikt als schuilonderkomen tegen beschietingen.

Atlantikwall

De bunkers waren onderdeel van de Atlantikwall: een verdedigingslijn uit de Tweede Wereldoorlog. De dag is georganiseerd door de stichting Europees Erfgoed Atlantikwall en bedoeld om zichtbaar te maken hoeveel invloed de Atlantikwall had op het gehele Nederlandse kustgebied. De Bunkerdag is voor het eerst gehouden in 2014, toen alleen nog in Den Haag.