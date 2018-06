Deel dit artikel:











56.000 euro aan achterstallig belastinggeld Er zijn ook diverse boetes uitgedeeld voor onder meer onverzekerd rijden.

Bij een controle in de Dordtse wijken Krispijn en Wielwijk is 56.000 euro aan openstaande belastingschuld geïnd. Daarnaast zijn er vijftien auto’s in beslag genomen.

Drie gecontroleerde personen hadden nog een boete openstaan die ter plekke is betaald. Er zijn ook boetes uitgedeeld voor rijden zonder verzekering of rijbewijs, gladde banden, een kapotte voorruit en het niet dragen van de gordel. De controle was een samenwerking tussen politie, belastingdienst, douane en de dienst handhaving van de gemeente Dordrecht.