Met zeven keer teveel alcohol achter het stuur Het ging niet alleen om teveel alcohol: de man had nog wel meer op zijn kerfstok.

Een man die vanuit Krimpen aan de Lek was weggereden vrijdagnacht, bleek met behoorlijk wat te veel op achter het stuur te zitten. Hij had zeven keer meer op dan is toegestaan.

De agenten kregen melding van de dronken bestuurder rond 02:30 uur. Ze troffen de auto met bestuurder aan in Lekkerkerk. Daar bleek de man moeite te hebben om op zijn benen te staan. Bij verdere controle bleek hij ook met een ongeldig rijbewijs te rijden en geen geldige verzekering te hebben. Bovendien was de apk van de auto ongeldig.