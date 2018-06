Theo Krul uit Schiedam vraagt:

Ik zag op een oude kaart dat er een Belgische nederzetting bij de Zuidpool is. Heeft Nederland grondgebied in Antarctica? En wat is eigenlijk de populatie van Antarctica?

