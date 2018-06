Meer dan 350 oldtime-scooters verzameld in Hellevoetsluis

Scooterrijders uit Engeland, Duitsland, België en natuurlijk Nederland zijn dit weekend afgereisd naar Hellevoetsluis voor een scooterweekend. Het is de dertiende keer dat het evenement wordt georganiseerd en de vierde keer dat het in Hellevoetsluis wordt gehouden.

Op de camping in Hellevoetsluis staan meer dan driehonderd scooters uit de jaren ‘60 en ‘70: de klassieke modellen van Vespa’s en Lambretta’s.

Sandra is van de organiserende club Lions: “In Engeland is dit heel groot, daar hebben ze elk weekend wel zo’n bijeenkomst. Hier in Nederland is dat een heel stuk minder”, vertelt ze.

Toch is het weekend in Hellevoetsluis - voorheen in Heerjansdam - onverminderd populair onder de scooterliefhebbers. “De afstand valt voor de meesten heel erg mee. Sommigen rijden ook wel eens tien uur lang voor een weekend in Schotland. Dan is een uurtje vanaf de boot in Hoek van Holland naar Hellevoetsluis voor hun een makkie.”

Dit weekend lijkt ook weer een groot succes te worden. De deelnemers hebben nog een mooie tocht over Voorne-Putten gemaakt, richting Zuidland en weer terug.

Sandra hoopt volgend jaar weer een scooterbijeenkomst te kunnen houden, het liefst ook weer in Hellevoetsluis: “Er zijn hier heel goede faciliteiten, iedereen is enthousiast en het is ook een mooie omgeving hier!”