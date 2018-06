24-uurs inpakmarathon levert ruim 7 duizend verjaardagspakketjes op voor arme kids

Voor 7118 jarige kinderen is er komende zomer een verjaardagspakketje - Foto: Arjan Broek

Honderden vrijwilligers hebben vanaf vrijdagmiddag 12:00 uur verjaardagsboxen ingepakt voor kinderen waarbij thuis te weinig geld is om de verjaardag te vieren. De 24 uur durende inpakmarathon heeft uiteindelijk 7.118 verjaardagsboxen voor arme kinderen opgeleverd. Dat zijn er ruim 1500 meer dan vorig jaar.

Normaal gesproken gebeurt het inpakken door bedrijven die een sociaal bedrijfsuitje organiseren, maar met de zomer in zicht, moesten ze bij de stichting iets anders bedenken.

Door de marathon zijn nu ook kinderen die komende zomer jarig zijn, verzekerd van een verjaardagspakket.

Verjaardagspakketje

In Nederland kunnen ruim 61 duizend kinderen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Stichting Jarige Job stelt verjaardagsdozen samen ter waarde van 35 euro met van alles om van een verjaardag een leuke feestdag te maken.

"Slingers, ballonnen, wat lekkers voor thuis, een verjaardagstaart, meerdere cadeaus en traktaties voor op school", zei oprichter Huib Lloyd vrijdag tijdens de start van de marathon tegen RTV Rijnmond.