Levensgrote pop-up vagina in Rotterdam-Charlois

In winkelcentrum Zuidplein kunnen bezoekers zaterdag- en zondagmiddag een kijkje nemen in een doka die eruitziet als een vagina.

Met warm rood licht worden bezoekers van kunstfestival Charlois Speciaal verleid om de 'vagina' binnen te treden. Het kunstproject is een ode aan de vrouw van nu en een initiatief van kunstenaars Josje Priester en Liesbeth Eshuis.

In de pop-up doka (donkere kamer voor het ontwikkelen van foto's) kan per keer één bezoeker naar binnen om te ervaren hoe rustig en knus het in de vagina is.

Samen met een van de kunstenaressen volgt een gesprek over de vrouw anno nu. Daarna mag de bezoeker uit een schaal een aantal objecten kiezen waarvan een fotogram wordt gemaakt.

Ervaringstheater

"Het is ook een soort ervaringstheater", zegt Josje Priester die net als Liesbeth zelf in Charlois woont. "Dezelfde objecten komen vaker voor, maar het hangt er vanaf wat de bezoeker zelf centraal stelt. Daardoor heeft ieder beeld een uniek verhaal en betekenis."

De vaginatent heet La Lumière, Frans voor het licht. "Dat is ook wat we in de tent doen en wat fotografie betekent: schrijven met licht." Het was even spannend, maar tot nu krijgen ze leuke reacties. "Er worden ook grapjes gemaakt en vooral gevraagd: is dit wat ik denk dat het is?"

Het is de bedoeling dat er dit weekend zo'n veertig fotogrammen worden verzameld die samen een verhaal vormen over de vrouwen in Rotterdam-Charlois. De kunstenaars sluiten niet uit dat de 'knusse' pop-up vagina ook na het festival op andere plekken opduikt.

Het kunstfestival Charlois Speciaal begon op 1 juni en is er nog tot en met zondag 10 juni. Ruim 140 kunstenaars uit Nederland en uit het buitenland wonen en werken in Charlois. Dit weekend presenteren ze hun werk op bijzondere locaties of openen de deuren tot hun ateliers. Er zijn ook workshops, muziek en allerlei activiteiten.

