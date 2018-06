Gewapende overval in Capelle aan den IJssel, dader voortvluchtig

Op het Maria Danneels Erf in Capelle aan den IJssel heeft een man zaterdagmiddag geprobeerd een supermarkt te overvallen. Hij richtte een vuurwapen op de caissière en eiste geld, maar de kassalade weigerde open te gaan.

De overvaller is toen zonder buit de supermarkt uit gevlucht. Hij is nog niet opgepakt, laat een politiewoordvoerder weten. Een politiehelikopter is ingezet bij de zoektocht.

Bij de winkeloverval in Capelle raakte niemand gewond.