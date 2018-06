De Spijkenisserburg over de Oude Maas kampt zaterdagavond opnieuw met een storing. De brug hangt halverwege en kan niet meer omhoog of omlaag, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het autoverkeer in beide richtingen is gestremd. Het scheepvaartverkeer kan via de westelijke boog de brug passeren.

Hoe lang de storing gaat duren is onbekend. Monteurs van Rijkswaterstaat zijn onderweg. Het is de 62e storing van de Spijkenisserbrug in drie jaar tijd.