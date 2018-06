De Spijkenisserburg over de Oude Maas kampte zaterdagavond sinds 19:30 uur opnieuw met een storing. Rond 21:00 uur was de storing weer verholpen.

De storing werd veroorzaakt door een defecte regelaar. Daardoor hing de brug halverwege en kon niet meer omhoog of omlaag, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is de 62e storing van de Spijkenisserbrug in drie jaar tijd.