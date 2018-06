Tentje op Tiengemeten - dag 3

De drie dagen op Tiengemeten zitten erop voor onze verslaggever Sanne Waldekker. “Echt een aanrader”, is haar conclusie. Al zou ze volgende keer niet snel meer voor slapen in een tentje kiezen. Sanne deed verslag op het eiland voor RTV Rijnmond en sprak met allerlei liefhebbers van Tiengemeten.

Boswachter Gerwin Geertse heeft de transformatie van Tiengemeten van akkerbouwgebied naar natuureiland vanaf het begin van dichtbij meegemaakt. Hij geniet nu volop van de vele vogels die graag in het gebied komen.

“Het is ieder moment van de dag anders. Nu is het laag water en zien we platen droogvallen waar volop steltlopers op zoek zijn naar voedsel.. de kievit, de tureluur. Maar er zitten ook grote groepen watervogels zoals krakeenden en wilde eenden. En lepelaars scharrelen hier ook graag hun kostje bij elkaar.”

Toch is het Tiengemeten van voor de herinrichting nog wel zichtbaar. “Op de plek waar nu de kreek loopt, lag vroeger een weg. Die weg was zo kenmerkend voor Tiengemeten, dat besloten is het water ook zo te laten lopen”, aldus Geertse.

Struinen

Collega-boswachter Chantal van Burg legt uit dat je ondanks de aanwezigheid van broedvogels, bevers en andere dieren wel overal mag komen. “Dat is vrij uniek. Je mag echt overal struinen. Bij de herinrichting is daar rekening mee gehouden. De echte drukte zie je toch vooral rondom de musea en Speelnatuur. Verder het gebied in kun je soms uren niemand tegenkomen.”

De komst van de zeearend naar Tiengemeten wordt gezien als een bewijs dat deze aanpak werkt. “Toen hebben we wel even staan juichen ja! Het bewijs dat de balans tussen natuur en recreatie op deze manier goed naast elkaar kan bestaan.”

Horeca

En daar weten Hans en Maya, de eigenaren van de herberg en het pannenkoekhuis, ook alles van. Zij brengen regelmatig wat leven in de brouwerij door bijvoorbeeld in de winter theatervoorstellingen te organiseren en in de zomer het muziekfestival ‘Terug naar Tiengemeten’.

“Het is een kans om een ander publiek te trekken”, legt Maya Penning uit. “Niet iedereen weet van het bestaan van Tiengemeten. En dankzij het festival hebben we bijvoorbeeld bruiloften van mensen die hier zijn geweest en dachten: hier wil ik trouwen!”

Horeca-ondernemer zijn op een eiland is soms lastig en heeft beperkingen. Maar dat zien Hans en Maya als een plus. “Dat is juist de charme. Er komt logistiek veel bij kijken, je moet wat meer nadenken en af en toe ook uitleggen aan gasten waarom je iets niet hebt. Dat maakt het leuk, veel leuker dan een hotel met een supermarkt om de hoek waarbij je altijd alles voor handen hebt.”

