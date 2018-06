Deel dit artikel:











Man (27) beschoten in Rotterdam-West Het slachtoffer werd uiteindelijk op de Beukelsweg gewond aangetroffen - Foto: MediaTV Agenten zoeken met zaklampen naar sporen - Foto MediaTV

Op de Weizichtstraat in Rotterdam-West is zaterdagavond een schietpartij geweest. Daarbij is een 27-jarige Rotterdammer gewond geraakt in zijn been.

De man zou op de Essenburgsingel ruzie hebben gekregen met een groepje mannen waarna hij door hen achterna werd gezeten. Op de Weizichtstraat werden daarna volgens getuigen meerdere schoten gelost. Het slachtoffer werd uiteindelijk op de Beukelsweg gewond aangetroffen door agenten. Hij was aanspreekbaar en met meerdere schotwonden in zijn been naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder. Volgens getuigen zou er sprake zijn van vier daders. Zij zouden ervandoor zijn gegaan in een auto. De politie heeft onderzoek gedaan in de straat en omgeving en is op zoek naar getuigen van de schietpartij.