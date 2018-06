ARCHIEF RIJNMOND 3 juni 2018 - Afstemming

Afgelopen week had ik een beetje een afstemmingsdingetje met mijn vrouw.Wij moesten zien hoe we ons het beste konden verhouden op een bepaald vlak.

Namelijk: op het vlak van hoe-de-dag-te-beginnen.

Een half jaar geleden is mijn vrouw gestopt met haar werk.

Ze had er geen zin meer in.

En dat heeft nogal wat gevolgen voor ons dagritme.

We staan later op.

En na het opstaan is er geen haast meer om mijn vrouw op tijd op kantoor te krijgen.

De rust die dat oplevert, juich ik toe.

Ik begin de dag graag rustig.

Opstaan.

Koppie thee aan de ontbijttafel.

Ontbijten.

Het nieuws kijken.

Nog twee koppies thee op de bank.

Samen ons hondje uitlaten.

Nog een koppie thee op de bank.

En dan eens kijken waarmee ik aan de slag ga.

Ik weet niet of ik nou een uitgesproken ochtend- of avondmens ben, maar ik neem dus graag de tijd om op gang te komen. En als ik eenmaal op gang bèn, kan ik heel lang doorgaan. Niet zelden zit ik om 12 uur ‘s nachts nog te werken.

Ik vergelijk mezelf wel eens met een dieseltrein.

Of met een tank.

En ik heb mede door mij ochtendroutine in huis inmiddels als bijnaam gekregen: De Grote Vertrager.

Mijn vrouw heeft die kant van mijn de afgelopen maanden pas goed leren kennen. En het botst een beetje met hoe zij haar dag het liefst begint.

Zij gaat het liefst meteen van start.

Ontbijten en – hup! – naar buiten met de hond.

Meteen actief worden.

Als ze dat niet doet, als ze zich laat meeslepen door mijn ochtendlijke traagheid, loopt ze naar eigen zeggen het risico daar de hele dag in te blijven hangen. Dan bestaat de kans dat ze helemaal niet op gang komt.

En dat kan niet de bedoeling zijn van haar herwonnen vrijheid.

Hoe dit op te lossen?

Soms beperk ik me dan maar tot één koppie thee op de bank.

Of doet mijn vrouw de hond ’s morgens in haar eentje.

Je hoeft natuurlijk niet per se altijd àlles sámen te doen om het leuk te hebben met elkaar.

Al keek ik van de week wel een beetje op toen ik een keer ’s morgens wakker werd in een verder leeg bed.

Met naast me op de grond een ook al leeg hondenmandje.

Ze waren al buiten, dat was wel duidelijk.

Terwijl ik nog even bleef liggen, gleden mijn gedachten werktuigelijk naar een verhaal dat ik ooit hoorde van een vrouwelijke kennis.

De kennis had het aangelegd met een collega van haar.

De collega, een grote kerel met een nog groter ego.

Ik kende hem wel.

Ze hadden voor het eerst samen de nacht doorgebracht, in zijn huis, in zijn bed.

En toen werd de kennis geconfronteerd met de ochtendgewoontes van haar nieuwbakken bedpartner.

Nog ìn bed zette hij keihard Radio Rijnmond op.

En joeg hij de brand in zijn eerste sigaar van de dag.

Ik geloof niet dat de kennis de tijd heeft genomen voor een duurzame afstemming.



SPEELIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

SWINGJAZZ

2. It’s a pity to say goodbye - Annie de Reuver & The Skymasters

3. Deep in my heart - Dick Willebrandts

4. What Harlem is to me – The Ramblers (met Nico de Rooy)

5. Summerwind – Cock van der Palm

6. Fidèle – Scholten & Van ’t Zelfde

ANDERE JAZZ

7. Gonzofoon – Fay Lovsky & Jan DeSmet

8. Mike Boddé over liftmuziek

9. Bitter sweet samba & Summer samba – Meteoor Kwartet

10. Mr. Bassman – Meteoor Kwartet

AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

12. Ik wil me stad terug - De Tunes