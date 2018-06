Neptunus naar finale European Champions Cup

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zich zaterdagavond geplaatst voor de finale van de European Champions Cup. De Rotterdamse ploeg won in de halve finale van het Franse Rouen Huskies met 4-0.

In de tweede inning opende de ploeg van Ronald Jaarsma de score via Stijn van der Meer. Quintin de Cuba vergrote vervolgens de voorsprong in de vierde inning door een homerun te slaan en zo twee punten te scoren. Stijn van der Meer zorgde voor het slotakkoord door met zijn tweede punt voor de 4-0 eindstand te zorgen.

Neptunus speelt zondagavond om 18.00 de finale tegen A.S.D. Rimini, dat in de andere halve finale UnipolSai Bologna versloeg.