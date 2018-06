Deel dit artikel:











Man gewond door messteek in Vlaardingen-West ambulance

In de Datheenstraat in Vlaardingen-West is een man zaterdagavond gestoken met een mes. Het slachtoffer wordt door ambulancepersoneel nagekeken.

De steekpartij zou in een woning hebben plaatsgevonden. Wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend doordat de melders en het slachtoffer gebrekkig Nederlands spreken.