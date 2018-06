Deel dit artikel:











Man krijgt zelf klappen nadat hij buren verwond met mes

In een portiek aan de Datheenstraat in Vlaardingen zijn zaterdagavond twee mensen met een mes verwond door hun buurman. Toen de dader een derde persoon bedreigde, werd hij zo hard in zijn gezicht geslagen dat hij naar het ziekenhuis moest.

Het voorval gebeurde rond 22:15 uur na een ruzie in Westwijk. De man met het mes stond bij zijn buren aan de deur die door zijn toedoen gewond raakten aan hun handen. Het is niet bekend waar de ruzie over ging. Toen een derde persoon poolshoogte kwam nemen, werd ook hij bedreigd met het mes waarop hij de dader hard in zijn gezicht sloeg. Zowel hij als de man met het mes zijn aangehouden. Die laatste moest voor behandeling ook naar het ziekenhuis.