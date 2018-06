Cricketers Sparta verslaan kampioen Excelsior '20

Sparta heeft in de ereklasse van de cricketcompetitie gezorgd voor een stuntje. De promovendus uit Capelle aan den IJssel won van regerend landskampioen Excelsior '20 uit Schiedam.

Excelsior '20 kon op de bowlers van Sparta maar 40 runs maken. De Capellenaren hadden vervolgens aan 41 runs genoeg om de winst te pakken. Sparta had bovendien maar één out, waardoor de Capelse ploeg wint met 9 wickets.

Sparta is door dit resultaat nu koploper in de ereklasse met twaalf punten uit acht duels. Excelsior is de nummer twee met tien punten uit zes duels.

Rotterdamse Derby

De twee Rotterdamse clubs uit de ereklasse stonden zaterdag ook tegenover elkaar. Punjab verloor thuis met 147 runs (9 outs) tegen 148 runs (3 outs) van VOC. Punjab blijft door de verliespartij op de laatste plaats staan met twee punten uit zeven duels. VOC Staat derde met tien punten uit zeven duels.