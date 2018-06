Dierenbeul doorboort kat met pijl

In Sommelsdijk is een kat gewond geraakt nadat het beestje vermoedelijk is beschoten met een kruisboog.

Op foto's is te zien dat een pijl door het rugvel van de kat - die Wizzie heet - is geschoten. Het voorval zou in de buurt van de Kreekstraat hebben plaatsgevonden op donderdag.

Een agent vermoedt dat het beestje tussen 17:30 uur en 22:00 uur moet zijn toegetakeld. De agent is op zoek naar informatie over bewoners die iets hebben gezien of iemand kennen die een kruis- of andere type boog bezitten.