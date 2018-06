Politie treft opmerkelijke nachtelijke snelweggebruikers

De zeehavenpolitie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dronken snorfietsbestuurder van de ring Rotterdam gehaald.

De bestuurder blies 675 µg/l, dat is drie keer de toegestane hoeveelheid. Agenten hebben het rijbewijs ingevorderd.

Een andere bestuurder reed met 166 km/h over de ringweg, waar de maximale snelheid 100 km/h is. Ook die bestuurder is voorlopig het rijbewijs kwijt.

Verder haalde de politie een voetganger en een onnodig stilstaande auto van de vluchtstrook.