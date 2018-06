Deel dit artikel:











Woonblok Noordereiland weer veilig na ontruiming voor gaslek

De brandweer heeft zondagochtend een woonblok van zo'n vijftien appartementen aan de Maaskade in Rotterdam uit voorzorg ontruimd in verband met een gaslek. Even voor 12:30 uur was het lek verholpen en de appartementen weer veilig voor bewoners.

Het aardgas verspreidde zich mogelijk via kruipruimtes onder het pand. Niemand raakte gewond en de woningen zijn geventileerd. Nadat bij metingen geen gas meer werd waargenomen, heeft de brandweer de appartementen weer vrijgegeven. Medewerkers van Stedin hadden de lekkage gestopt door de toevoer aan beide kanten van de leiding af te sluiten. Het is nog niet bekend hoe de lekkage is ontstaan. Eerder op de ochtend was een medewerker van Stedin bezig met kabels in het pand vanwege een elektriciteitsstoring. De monteur rook een gaslucht en alarmeerde de hulpdiensten.