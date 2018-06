Eerbetoon voor Corrie van Gorp in het Oude Luxor

Corrie van Gorp krijgt in het Oude Luxor in Rotterdam een blijvend eerbetoon. Bezoekers krijgen daar een impressie van haar carrière die in de jaren vijftig begon bij het theater van Wim Sonneveld.

Een van de beroemdste typetjes van Corrie van Gorp, mevrouw De Bok, bekend van tv en uit de André van Duin-revue, is ook in het Oude Luxor te zien. Corrie van Gorp had een paar solohits in de Top 40, zoals Alie van de Wegenwacht en Zo slank zijn als je dochter.

Het eerbetoon voor de 75-jarige Corrie van Gorp in het Oude Luxor is een initiatief van haar collega Richard Groenendijk. Van Gorp werd in Rotterdam geboren.