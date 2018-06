Mannen opgepakt voor vechtpartij met mes in Rotterdam-Zuid

De politie heeft zaterdagmiddag twee mannen opgepakt voor een vechtpartij op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. Bij die vechtpartij zou ook een mes gebruikt zijn.

Volgens een woordvoerder van de politie hadden de twee waarschijnlijk ruzie over drugs. Ooggetuigen zeggen dat één van de twee mannen een groot mes trok.

Een motoragent die toevallig in de buurt was reed richting de Strevelsweg. Hij zag daar iemand een huis binnengaan die aan het signalement voldeed. In het huis werd het mes gevonden.

Ook de andere vechtersbaas is opgepakt.