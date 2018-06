Dordtenaar omgekomen bij 'spookrijderongeluk' op A16

Een 49-jarige man uit Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Ook een 27-jarige man uit Litouwen kwam om.

Een van de twee heeft waarschijnlijk tegen het verkeer ingereden. Wie van de twee dat is, wordt nog onderzocht.

"Het ongeluk is natuurlijk in het donker gebeurd", zegt een woordvoerder van de politie. "Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan en dat wordt nu allemaal bekeken. Pas als er absolute zekerheid is, komen we met die uitkomsten naar buiten."

Melding

Vlak voor het ongeluk kreeg de politie meldingen binnen over een spookrijder op de A16. Tussen Breda en het knooppunt Galder botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar. Zes andere auto's die niet op tijd konden uitwijken raakten beschadigd. Hierbij raakte niemand gewond.

Vanwege het ongeluk was de snelweg was de snelweg van Rotterdam richting Antwerpen urenlang dicht. Kort voor 10.30 uur werd de weg weer vrijgegeven