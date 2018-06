Deel dit artikel:











Amateurvoetbal: VOC blijft in eerste klasse, Sparta Amateurs op koers voor promotie Archiefbeelden van de oefenwedstrijd VOC-Sparta

VOC is er niet in geslaagd om te promoveren naar de zondag hoofdklasse. De ploeg uit Hillegersberg verloor zondag in de halve finale van de nacompetitie met 4-0 van DEM en is daardoor uitgeschakeld in de strijd om een ticket voor de hoofdklasse.

De ploeg van Mark Weel won vorige week aan de Hazelaarweg nog met 4-3 van BVC ‘12, maar moet nu dus zijn meerdere erkennen in DEM. VOC blijft daardoor in de eerste klasse. Sparta Amateurs

Bij de zaterdag amateurs kan Sparta volgende week promoveren naar de eerste klasse. Zij

zijn nog maar één gewonnen wedstrijd verwijderd van promotie naar de eerste klasse. Bij de zaterdag amateurs kan Sparta volgende week promoveren naar de eerste klasse. Zijzijn nog maar één gewonnen wedstrijd verwijderd van promotie naar de eerste klasse. Zaterdag won de ploeg van Robert Verbeek met 2-1 van Hellevoetsluis. Eerder versloeg Sparta Nieuwenhoorn al met 3-1. Volgende week zaterdag speelt Sparta tegen Honselersdijk om promotie naar de eerste klasse. Robert Verbeek reageerde zondag in de radio-uitzending op de winstpartij tegen Hellevoetsluis: "Eigenlijk was Hellevoetsluis wat beter. Zeker in de eerste helft. Maar nu pakken wij de punten en gaan we door." Luister hierboven heel het gesprek. BVCB

De kersverse zaterdag eersteklasser BVCB heeft een 'nieuwe' Hoofd Jeugdopleiding. Jan Everse gaat na het kampioenschap met BVCB, de komende jaren de uitdaging aan. Everse was eerder al in deze functie actief voor de club uit Bergschenhoek. De kersverse zaterdag eersteklasser BVCB heeft een 'nieuwe' Hoofd Jeugdopleiding. Jan Everse gaat na het kampioenschap met BVCB, de komende jaren de uitdaging aan. Everse was eerder al in deze functie actief voor de club uit Bergschenhoek. De club wil binnen enkele jaren een eerste elftal hebben waar minimaal de helft uit de eigen jeugd komt.