Daphne (17) en Lotte (14) renden de Ladies Run voor hun overleden moeder

De Ladies Run trekt vandaag duizenden moeders, dochters, zussen en vriendinnen naar Rotterdam. Ze lopen 5, 7,5 of 10 kilometer voor Pink Ribbon. Hoewel de dresscode roze is, renden vijftig vrouwen uit Schiedam en Vlaardingen in het blauw: Team Couty.

Couty Seybel-Wattez verloor dit jaar op 5 april haar leven na een lange strijd tegen borstkanker. Ze werd 46 jaar. Haar dochters Daphne (17) en Lotte (14) besloten een paar dagen na de uitvaart de Ladies Run te lopen. Dit was de eerste keer zonder hun moeder. In 2014 liep Couty, toen voor de tweede keer borstkanker bij haar werd ontdekt, met haar dochter een een aantal vriendinnen de vijf kilometer. Toen vrienden en kennissen hoorden dat de dochters van Couty dit jaar weer mee wilden doen aan de Ladies Run, gaven tientallen zich op voor de vijf en tien kilometer. Nog nooit eerder gelopen

"Sommigen hadden nog nooit tien kilometer hardgelopen. Er werd afgesproken in groepjes bij het Beatrixpark, tijdens de hockeytraining van zoon of dochter, na het werk en tussen de bedrijven door", vertelt Patricia Wessels, een van de lopers. "Sommigen hadden nog nooit tien kilometer hardgelopen. Er werd afgesproken in groepjes bij het Beatrixpark, tijdens de hockeytraining van zoon of dochter, na het werk en tussen de bedrijven door", vertelt Patricia Wessels, een van de lopers. Om 11:30 uur startten de dames in hun blauwe shirts, met de lijfspreuk van Couty in het roze achterop: 'Carpe That Fucking Diem'. Zes meiden startten iets later, waaronder Daphne. Zij renden om 14:30 uur de 10 kilometer. "Het was wel heel warm", gaf Daphne toe. "Maar het was ook heel mooi, ook al was het voor het eerst zonder mijn moeder." 'Emotioneel, maar mooi'

Daphne omschrijft de middag als 'emotioneel, maar mooi'. Met hun blauwe shirt (wel met roze letters uiteraard) werden ze ook herkend. "Dan roepen mensen en zwaaien ze naar je", vertelt Daphne verder. "En dan zeggen ze dat ze precies weten waarvoor je loopt. Echt gaaf." Daphne omschrijft de middag als 'emotioneel, maar mooi'. Met hun blauwe shirt (wel met roze letters uiteraard) werden ze ook herkend. "Dan roepen mensen en zwaaien ze naar je", vertelt Daphne verder. "En dan zeggen ze dat ze precies weten waarvoor je loopt. Echt gaaf." En ook al kan haar moeder er niet meer bij zijn. Één ding is zeker. Volgend jaar lopen Daphne en Lotte weer mee. "Maar dan hoop ik wel dat het niet meer zo warm is." Als lid van Ladies Circle Schiedam, zette Couty zich jarenlang in voor het goede doel.