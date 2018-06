Deel dit artikel:











Politie vindt half miljoen en drugs in huis in Schiedam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft zaterdamiddag bij een inval in Schiedam geld, drugs en wapens gevonden. In totaal werd meer dan een half miljoen euro aan contanten in beslag genomen. Een 27-jarige man is aangehouden,

Een agent zag rond half zes op de Nieuwe Haven twee mannen vanuit de Nassaulaan naar een geparkeerde auto lopen. Daar legden ze een pakket in de auto. De agent vertrouwde het niet en gaf een collega de opdracht om de auto te volgen. Op de Willem de Zwijgerlaan werd de wagen gecontroleerd. In het pakket zat een stapel bankbiljetten. De 27-jarige bestuurder, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. Een paar agenten hebben daarna het huis aan de Nassaulaan doorzocht, waar de bestuurder mogelijk verbleef. Daar vond de politie meerdere vuurwapens, een taser, ongeveer vijftien kilo harddrugs en een half miljoen euro aan contanten.