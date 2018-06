Topweer trekt 32 duizend mensen naar Slag bij Vlaardingen

De Slag bij Vlaardingen heeft dit weekend zo'n 32 duizend bezoekers getrokken. Dat zijn er meer dan 25 duizend die eerder verwacht werden. "We zijn bijzonder blij met dit aantal bezoekers", zegt de organisatie. En mogelijk keert het festival vaker terug.

"We hadden ons geen beter weer kunnen wensen", zegt een woordvoerder over een van de belangrijkste redenen voor de goede bezoekerscijfers. "Alles is goed verlopen. Het was een prima festijn."

Zondag werd de slag nog twee keer nagespeeld. Ook waren er acteurs die handelaren, ambachtslui, boeren en strijders speelden in een tentenkamp in de Broekpolder.

"De mensen die meewerkten waren heel erg te spreken over het weekend", zegt de organisatie. "We gaan nu even kijken hoe we dit in de komende jaren terug kunnen laten keren."

Komend weekend staat Vlaardingen weer in het teken van de Slag bij Vlaardingen. Dan wordt de overwinning van graaf Dirk III op het keizerlijke leger gevierd. Acteur Joris Lutz speelt dan de Graaf van West-Frisia. Hij speelt ook de hoofdrol bij de Rockopera Dirk III Superstar. Op zaterdag 16 juni is op het Veerplein in Vlaardingen nog een popfestival.

Of over duizend jaar weer de Slag bij Vlaardingen groot wordt nagespeeld is de woordvoerder duidelijk: "Absoluut!"