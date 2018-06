Vijfduizend deelnemers op eerste Ladiesrun door Zuiderpark

Ruim vijfduizend vrouwen liepen zondag door het Zuiderpark voor de jaarlijkse Ladiesrun. Het evenement werd voor de twaalfde keer gehouden, maar kende een nieuwe opzet met een buitenparcours en een festivalterrein.

De duizenden vooral in het roze geklede dames legden door het park een route af van 5, 7,5 of 10 kilometer. Het belangrijkste doel daarbij was geld ophalen voor Pink Ribbon. Voorlopig is er met de run 47.000 euro opgehaald voor een betere bestrijding van borstkanker en onderzoek naar die ziekte.

In de video's zijn interviews te zien met organisator Mario Kadiks en twee deelneemesters van de 10 kilometer.