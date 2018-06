De allerbeste zwerkballers komen uit 010

Zwerkballer in actie

Echte Harry Potter fans kennen het allemaal: Zwerkbal. Oftwel Quidditch. En die sport kwam dit keer van het witte doek om in Rotterdam gespeeld te worden. En de thuisploeg werd kampioen.

Eigenlijk is de sport zonder magie niet te spelen. Want in de Potterfilms vliegen de deelnemers op bezems en heeft 'de snaai', een speciaal doel in het spel, een eigen willetje.

"Ja, het klopt dat het spel is gebaseerd op de Harry Potter films, maar er zijn nogal wat verschillen", legt Arjan van Assem van de Rotterdam Ravens uit. "Natuurlijk kunnen we niet vliegen."

Maar dat wil niet dat de deelnemers niet doen of ze op een bezemsteel zitten, ook al is het niet meer dan een lange stok. Verder vind je ook in de real-life-versie een 'beuker', een 'keeper' en een 'zoeker'.

Hoe werkt het dan?

Het leren van Quidditch is geen makkie, geeft Van der Assem toe. Het handboek is 170 pagina's dik.

"Maar je kan het zien als een soort combinatie van trefbal, handbal en rugby", zegt Van der Assem.

De deelnemers hebben meerdere ballen. Die mogen door een hoepel, het doel gegooid worden. Dat levert punten op. Maar de meeste punten krijgen de deelnemers als ze de 'snaai' van de tegenstander te pakken krijgen.

In de films beweegt de snaai uit zichzelf. "Maar bij ons is de snaai een balletje dat vast zit aan de kont van een van de spelers", legt Sammy van den Heuvel, een van de vrouwelijke Ravens uit. "Als je die weet te pakken, krijg je 30 punten en is het meteen het einde van de wedstrijd."

Niet voor mietjes

En ook al is het gebaseerd op kinderboeken, het gaat er niet zachtzinnig aan toe bij een potje Quidditch. "Gebroken sleutelbenen en hersenschuddingen zien we wel eens voorbijkomen", zegt scheidsrechter Lars. "Maar we proberen dat te voorkomen door mensen te leren tackelen en vallen."

Lars onderschrijft dat het niet een sport is die voor de zachtzinnigen onder ons is.

Nederlands kampioen

Zondag was de vierde (en laatste) speeldag van het Nederlands kampioenschap Quidditch. Dat gebeurde bij korfbalvereniging Thor aan de Slinge.

Nadat de Rotterdam Ravens eerst de North Sea Nargles uit Amsterdam hadden verslagen, werd ook gewonnen van de Thwetse Thestrals in een directe strijd om de titel.