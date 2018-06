Neptunus pakt tiende Europa Cup

De honkballers van Neptunus uit Rotterdam zijn voor de tweede keer op rij Europees Kampioen. In de finale in Rotterdam werd zondagmiddag met 5-0 gewonnen van Rimini.

In totaal is het al de tiende keer dat Neptunus zich de beste van Europa mag noemen.

Neptunus kwam op 2-0 na een driehonkslag van Collins (score Dille en De Cuba). Daarna waren er homeruns van Daantji en De Cuba. Het laatste punt kwam van Stijn van der Meer.



Persoonlijke prijzen

Twee spelers van Curaçao Neptunus ontvingen na afloop een individuele prijs. Quintin de Cuba werd na zijn homeruns in de halve finale en in de finale uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler.

Beste pitcher werd Orlando Yntema. Een knappe prestatie, omdat de speler de vorige editie van de Europa Cup nog miste vanwege een tumor. Thomas de Wolf van T&A San Marino werd benoemd tot beste slagman van het toernooi.

Ronald Jaarsma

Coach Ronald Jaarsma was na afloop trots op zijn ploeg. "Er stond best wel wat druk op deze week. Je speelt hem in eigen huis en dan ben je favoriet. Dan moet je het laten zien en dan zit je in de zware poule en krijg je zware tegenstanders.

Er was geen zwakke tegenstander en als je zo boven de rest kan uitstijgen. Voor ons is het spannend, maar voor de neutrale toeschouwers iets minder. Dat wil zeggen dat we gewoon veel beter waren."

Bekijk hierboven het interview met hem en met Orlando Yntema.