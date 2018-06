Dordts slachtoffer ongeluk A16 is oud-imam Haselhoef

De 49-jarige Dordtenaar die bij een auto-ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwam is oud-imam Abdullah Haselhoef. Dat melden diverse media.

Haselhoef werd vooral bekend na de aanslagen in New York in 2001. Hij trad op als woordvoerder namens de moslimgemeenschap in Nederland. Zo was hij ook bij de landelijke herdenking met kroonprins Willem-Alexander.

Haselhoef noemde zich imam, maar had in feite nooit de opleiding afgemaakt. Hij was de zoon van een Joodse vader en islamitische moeder.

Hij veroorzaakte opschudding toen hij zei dat homo's volgens de Koran de doodstraf zouden moeten krijgen. Daarvoor bood hij later zijn excuses aan.

Later belandde Haselhoef ook nog in de cel, voor miljoenenfraude met toeslagen voor kinderopvang.

De laatste jaren noemde Haselhoef zichzelf islamdeskundige. Hij woonde in Dordrecht.