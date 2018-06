Aboutaleb: verhinderen Pegida-demonstratie is intolerant

Burgemeester Aboutaleb betreurt het dat de demonstratie van Pegida bij de Laleli-moskee in Rotterdam-Charlois op het laatste moment werd geschrapt vanwege de vele tegendemonstranten. "Dat is een teken van intolerantie dat Pegida zijn boodschap niet kon uiten."

Aboutaleb deed die uitspraak bij een bureniftar in moskee de Middenweg in Bergpolder. "De vrijheid van demonstratie is ons dierbaar en ik vind het jammer dat Pegida niet heeft kunnen demonstreren . Want het is wel erg belangrijk dat ze die boodschap moeten kunnen uiten, hoe giftig die boodschap ook is, hij moet geuit kunnen worden."

"Dat is de rijkdom van een democratie", zei de burgemeester voor aanvang van de iftar, waar naast moskeebezoekers ook veel omwonenden van de moskee aanwezig waren.

Afgelopen donderdag ging een barbecue van de anti-islambeweging Pegida bij de moskee in Rotterdam-Zuid niet door, omdat Pegida rechtsomkeert maakte. Ze vonden dat er te veel tegendemonstranten waren. Volgens Pegida had de politie gezegd dat de veiligheid van de demonstranten niet kon worden gewaarborgd.

Aboutaleb ging ook in op uitingen van de Turkse minister van Europese Zaken. Die haalde uit naar Aboutaleb en vond dat hij de Pegida-barbecue had moeten verbieden. "Het was voor het eerst dat ik moreel religieus onder druk ben gezet om een demonstratie te verbieden", zei Aboutaleb.

"Het gaat het heel ver dat een staat op 4000 kilometer afstand de burgemeester van Rotterdam de les gaat lezen over hoe hij de Nederlandse wet moet toepassen", zei Aboutaleb.

Ook stak het hem dat hij door de minister werd aangesproken op zijn geloof. "Hoe kan het zijn dat een moslim zo'n demonstratie toelaat, werd er vanuit Turkije gezegd."

Aboutaleb werd door de honderden aanwezigen bij de Laleli-moskee uitgemaakt voor 'hoerenjong', omdat hij de Pegida-actie niet verboden had. Daar gaat de burgemeester verder niet op in. "Die uitspraken zijn te laag voor een reactie", vond Aboutaleb.

Marokko

Aboutaleb eindigde zijn toespraak met een verwijzing naar zijn geboorteland. "Het vervuld mij met verdriet dat een kleine groep christenen in Marokko al jaren strijdt om een kerk te bouwen en ze mogen het niet van de overheid. Dat doet mij pijn, dat zij dat niet mogen. Ik hoop dat Europese moslims zich ook inzetten voor de rechten van minderheden in moslimlanden, zoals wij die hier ook hebben."