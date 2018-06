Deel dit artikel:











Brandweer vangt vissen op in badkuip na woningbrand Capelle Foto: Archief (Pixabay)

In een portiekwoning in Capelle aan den IJssel heeft maandagochtend brand gewoed. De brand ontstond in een huis aan de Henry Moorepassage.

Er was één bewoner thuis toen de brand uitbrak. Deze persoon is niet gewond geraakt. Omdat het om een portiekwoning gaat, zijn naast dit huis ook omliggende woningen ontruimd. Door de brand vatte het deksel van een aquarium in de woning vlam. Daardoor klapte het aquarium uit elkaar en kwamen verschillende vissen op de grond terecht. De brandweer heeft de vissen zoveel mogelijk gevangen en in een badkuip in dezelfde woning ondergebracht. Ook een pan in het huis dient nu als tijdelijk aquarium voor de beestjes. Wat de exacte oorzaak is geweest van de brand, is nog niet duidelijk.