Auto komt in sloot Hoogvliet terecht Foto: AS Media

In Rotterdam-Hoogvliet is zondagavond een auto in een sloot terecht gekomen. De bestuurster kon volgens de politie niet meer remmen en sturen en verloor daardoor de macht over het stuur.

De wagen knalde daardoor tegen een stoeprand in de Kruisnetlaan en rolde vervolgens een naastgelegen sloot in. De vrouw wist zelf op tijd uit de auto te springen en raakte niet gewond. Haar auto is total loss. Een takelwagen heeft deze weer op het droge gezet.