Webcambuizerds Hoeksche Waard trekken duizenden kijkers per dag

Ze zijn inmiddels meer dan vijf weken oud, maar trekken nog dagelijks meer dan achtduizend kijkers. De buizerds in Westmaas, die te volgen zijn via een webcam, zijn een ware hit.

De buizerds lijken zich prima te vermaken in de achtertuin van Wouter Joosten. Het nest keert namelijk al enkele jaren terug in zijn tuin, in een conifeer van zo'n twaalf meter hoog. Vorige maand kwam het eerste ei van dit jaar uit.

"Het is een boom die groen blijft, ik denk dat dat de reden is", zegt Joosten. De vogels kijken namelijk al vroeg in het jaar naar plekken voor een nest. "Het is een van de weinige bomen die al vroeg in het groen zit."

Online hit

De webcam biedt uitkomst voor mensen die de buizerds willen volgen. Vanuit de tuin van Joosten zijn de beestjes namelijk nauwelijks te zien. "We zagen altijd alleen het nest vanaf de onderkant, maar meer hadden we niet door. Na een week of acht, als ze gingen vliegen, zag je ze."

Volgens Joosten is de webcam ontspannend én verslavend. De diertjes zijn al vanaf maart, toen ze begonnen met het bouwen van het nest , te volgen. Tijdens het afwassen, koken, of zelfs tijdens vergaderingen houdt Joosten de dieren in de gaten.

"Het is online echt een hit. Ruim achtduizend mensen kijken, iedere dag opnieuw." Is dat dan geen massatoerisme? "Ze hebben hier heel weinig last van", zegt Joosten.

Hoewel de beestjes ouder worden, hoeven volgers niet te vrezen dat er op korte termijn niets meer te zien is op de camera. "Ze blijven hier nog wel een tijdje zitten. Ze hebben nog best veel dons tussen de veren, dus ze hebben nog niet genoeg draagkracht om te vliegen."

Ontbijt

De beelden bekijken is niet altijd iets voor mensen met een gevoelige maag. Zo kon je maandagochtend zien hoe de buizerds een duif als ontbijt aan het verorberen waren.

"Dat was ook een van de afwegingen", zegt Joosten. "We wilden het kaal en rauw laten zien. Ze eten alles; we hebben al meerdere meerkoetkuikentjes in het nest zien liggen. Dat hoort er ook bij: dat is de natuur."