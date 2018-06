Deel dit artikel:











Harmsenbrug in N57 wil niet meer dicht

De Harmsenbrug in de N57 staat maandagochtend in storing. De brug over het Hartelkanaal staat sinds 10:30 uur open en wil niet meer dicht.

Daardoor is de weg afgesloten. Ook de afrit van de Thomassentunnel naar de N57 is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Groene Kruisweg en de Spijkenisserbrug. De brug raakte in storing bij een zogenaamde proefdraai. Het is niet duidelijk wanneer de weg weer open kan voor het verkeer.