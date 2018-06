Deel dit artikel:











Proefdraai nekt Harmsenbrug in N57

De Harmsenbrug in de N57 heeft urenlang in storing gestaan. De problemen begonnen na een zogenaamde proefdraai, waarmee Rijkstwaterstaat wilde testen of de brug nog goed open en dicht ging.

De brug over het Hartelkanaal ging om 10:30 uur wel omhoog, maar daarna niet meer omlaag. Daardoor was de weg in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit van de Thomassentunnel naar de N57 is dicht. Het verkeer moest worden omgeleid via de Groene Kruisweg en de Spijkenisserbrug. Om 15:45 uur kon de weg weer open. De oorzaak van de problemen was volgens Rijkswaterstaat een "storing in de hydrauliek". Na de avondspits voert de dienst een nieuwe proefdraai uit.