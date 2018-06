Politie in actie tegen gebruik nepvuurwapens

De politie begint maandag een landelijke campagne om jongeren en hun ouders te waarschuwen voor het gebruik van nepvuurwapens. De politie in Rotterdam zag het aantal in beslag genomen replica's oplopen van 148 in 2016 naar 237 in 2017.

De flinke stijging in het aantal inbeslagnames geeft volgens de politie aan dat de campagne broodnodig is. Het doel is om jongeren en hun ouders bewust te maken dat het gebruik van nepvuurwapens levensgevaarlijk kan zijn.

Niet te onderscheiden

Het komt regelmatig voor dat agenten op straat geconfronteerd worden met mensen die nepvuurwapens bij zich hebben. Zo was het vorige maand nog raak in het Oude Noorden en in Vlaardingen

De wapens zijn vaak niet van echt te onderscheiden. "Zeker niet voor een agent, die op straat in een split second moet beslissen of hij moet ingrijpen of niet", zegt de politie. “Wij nemen in zo’n geval geen enkel risico”, vult hoofdagent Remco Blom van het basisteam in Schiebroek aan.

BTGV

"Bij twijfel wordt de BTGV-procedure opgestart. De procedure houdt in dat wij ons dienstwapen mogen pakken en richten als dat nodig is", legt Blom uit. "Als de persoon met het wapen de aanwijzingen van de agent niet opvolgt, kan dat betekenen dat wij ons dienstwapen gebruiken en schieten. Hoe erg zou het zijn als later blijkt dat het om een nepwapen gaat?"

De nepwapens worden vaak meegenomen vanuit het buitenland of besteld via internet. Ook zijn de replica's soms nog te winnen op kermissen in Nederland.