Feyenoord-baby's zetten eerste stappen in de Kuip

Afgelopen weekend zetten ruim 500 Feyenoord-baby's hun eerste stappen op het grasveld van de Kuip. De jongste leden tot 2 jaar maakten zo kennis met de favoriete club van hun papa en/of mama.

De confrontatie met mascotte Coentje was voor sommige baby's nog een beetje eng. Nadat ze een plaatsje in de zon hadden gevonden, mochten de kinderen op de middenstip op de foto. Vooral voor hun ouders was het een bijzondere middag. Bijvoorbeeld voor Dennis en Miranda Bresser uit Apeldoorn en hun dochtertje Elynn.

Bekijk hierboven naar een korte sfeerimpresse van afgelopen weekend.